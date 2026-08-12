कॉलेज में कैंसर जागरुकता गोष्ठी आयोजित
फरीदुल हक मेमोरिएल डिग्री कॉलेज में 'आनंदी मां-एक जीवन बचाओ अभियान' के तहत छात्राओं के लिए एचपीवी संक्रमण एवं सर्वाइकल कैंसर पर जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉ. संध्या विजय सिंह ने सर्वाइकल कैंसर, इसके लक्षण, जांच और उपचार पर छात्राओं को जानकारी दी।
शाहगंज, हिन्दुस्तान संवाद। ‘आनंदी मां-एक जीवन बचाओ अभियान’ एवं ‘कैंसर मुक्त भारत यात्रा’ के अंतर्गत फरीदुल हक मेमोरिएल डिग्री कॉलेज में मंगलवार को छात्राओं के लिए एचपीवी संक्रमण एवं सर्वाइकल कैंसर जागरुकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में एक जीवन बचाओ अभियान, एवं कैंसर मुक्त भारत यात्रा के अंतर्गत जागरुकता के लिए जिला मुख्यालय से पहुंचीं संस्था की पदाधिकारी व बतौर मुख्य अतिथि चिकित्सक डॉ. संध्या विजय सिंह ने छात्राओं को एचपीवी संक्रमण, सर्वाइकल कैंसर के कारण, शुरुआती लक्षण, जांच, उपचार और बचाव के उपायों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जागरुकता, समय पर जांच और उचित वैक्सीनेशन के माध्यम से सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
मुख्य अतिथि डॉ. संध्या विजय सिंह ने कहा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) का संक्रमण कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी शरीर में मौजूद रह सकता है। इसके कुछ प्रकार लंबे समय तक बने रहने पर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। उन्होंने छात्राओं को असामान्य रक्तस्राव, असामान्य योनि स्राव अथवा अन्य संदिग्ध लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने एचपीवी टेस्ट सहित आवश्यक स्क्रीनिंग और चिकित्सकीय परामर्श के महत्व को भी समझाया।
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