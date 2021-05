तौकते चक्रवात के लिए कैसे रहें तैयार? NDMA ने बताया क्या करें और क्या न करें, देखें पूरी लिस्ट

एक तरफ जहां भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है वहीं भारत के ऊपर अब तौकते का संकट भी गहराया है। ऐसी जानकारी मिली है कि गुजरात के तट को पार करते हुए चक्रवात और तेज हो सकता है। लोगों ऐसी स्थिति में डरे न इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चक्रवात तौकते के लिए क्या करें और क्या न करें की एक सूची जारी की है। बता दें कि छह राज्यों के चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने की संभावना है - केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इन राज्यों में 100 से अधिक बचाव दल तैनात किए गए हैं।

यहां देखें पूरी लिस्ट:

-आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा, "अफवाहों पर ध्यान न दें, शांत रहें और घबराएं नहीं।

-लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि चक्रवात से पहले एहतियात के तौर पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन को चार्ज रखें।

-एनडीएमए ने कहा कि जलरोधक कंटेनरों में दस्तावेज और कीमती सामान रखें और चक्रवात के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ एक आपातकालीन किट भी साथ रखें।

-मछुआरों से कहा गया है कि वे समुद्र में न निकलें।

-चक्रवात के दौरान, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और बिजली के मेन और गैस की आपूर्ति बंद कर दें।

-एनडीएमए ने कहा, "अगर आपका घर असुरक्षित है, तो चक्रवात आने से पहले जल्दी निकल जाएं।"

-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों को उबला हुआ/क्लोरीनयुक्त पानी पीने की सलाह दी।

-जो लोग बाहर हैं उन्हें "जितनी जल्दी हो सके" सुरक्षित आश्रय लेने की दृढ़ता से सलाह दी गई है। क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश न करें, एनडीएमए ने कहा, "टूटे बिजली के खंभे और तारों, और अन्य तेज वस्तुओं के लिए सावधान रहें।"

