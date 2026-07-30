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बसेरा 2.0 के तहत 25 भूमिहीन परिवारों को मिला आवासीय भूमि का पर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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दावथ में दिनारा विधायक आलोक सिंह ने लाभुकों के बीच किया वितरण उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार की अभियान बसेरा 2.

बसेरा 2.0 के तहत 25 भूमिहीन परिवारों को मिला आवासीय भूमि का पर्चा

बिक्रमगंज/दावथ, हिन्दुस्तान टीम। दावथ प्रखंड में अभियान बसेरा 2.0 के तहत आयोजित कार्यक्रम में दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ने संयुक्त रूप से 25 भूमिहीन परिवारों के बीच आवासीय भूमि का पर्चा वितरित किया। पर्चा मिलने पर लाभुकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार की अभियान बसेरा 2.0 योजना का उद्देश्य भूमिहीन एवं वंचित परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। इससे लाभुकों को स्थायी आवास निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी।

विधायक आलोक सिंह ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के तहत सभी पात्र भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

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