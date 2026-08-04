होटल मालिक ने दलित मजदूर को रॉड से पीटा
भड़ेहरी गांव के निवासी सनोज कुमार ने कोखराज के जायसवाल होटल में काम करते हुए जातिसूचक शब्द सुनने की शिकायत की। होटल मालिक ने विरोध करने पर लोहे के रॉड से उनकी पिटाई की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांच डीएसपी सिराथू करेंगे।
सैनी थाना क्षेत्र के भड़ेहरी गांव निवासी सनोज कुमार ने बताया कि वह कोखराज स्थित जायसवाल होटल में काम करता था। सोमवार को साथ काम करने वाला एक मजदूर की तबीयत खराब होने से रूम पर चला गया। इस पर उसने दूसरे श्रमिक का इंतजाम करने के लिए होटल मालिक विवेक जायसवाल को फोन किया। आरोप है कि इतनी सी बात पर होटल मालिक ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली दी। विरोध करने पर लोहे के रॉड से पिटाई की। इससे दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत पर पुलिस ने एससी-एसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया है।
कोखराज इंस्पेक्टर संतोष शर्मा का कहना है कि प्रकरण की जांच डीएसपी सिराथू करेंगे।
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