होटल मालिक को पुलिस ने भेजा जेल
मोहनलालगंज के एक होटल में किशोरी के साथ तीन दिनों तक दुराचार किया गया। होटल मालिक दीपक गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशोरी 17 जुलाई को लापता हुई थी और बाद में आरोपियों द्वारा होटल में ले जाई गई। सभी आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
मोहनलालगंज। पीजीआई क्षेत्र के जिस होटल में किशोरी के साथ तीन दिनों तक रेप किया गया था उस होटल मालिक दीपक गुप्ता को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। होटल मालिक ने बिना वैध पहचान पत्र के कमरा किराये पर दिया था।
घटना का विवरण
निगोहां थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 17 जुलाई को घर से संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। परिजनों को छह दिन बाद किशोरी मोहनलालगंज के गदियाना में रहने वाले दुर्गेश के यहां मिली थी। किशोरी ने बताया कि उसे दुर्गेश व उसकी पत्नी खुश्बू की परिचित राबिया व उसका पति विनोद 18 जुलाई को बाइक से पीजीआई के एक होटल में ले गए थे, जहां राबिया का परिचित 70 वर्षीय द्वारिका रैदास निवासी असरफनगर थाना बिजनौर ने उसके साथ तीन दिनों तक होटल में दुराचार किया।
आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पांचों आरोपी द्वारिका, विनोद रावत, दुर्गेश रावत, खुशबू व राबिया को 26 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। होटल मालिक दीपक गुप्ता निवासी केशव पार्क, सरस्वती पुरम पीजीआई ने आरोपियों के साथ पूरा सहयोग किया और पीड़िता नाबालिग थी उसे बिना किसी वैध पहचान पत्र के कमरा दिया था। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया होटल मालिक दीपक गुप्ता को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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