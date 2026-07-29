होटल पर ताला लगाने का विवाद थाने पहुंचा
दिल्ली दून हाईवे पर सिवाया के पास एक होटल पर ताला लगाने का विवाद गहरा गया है। होटल मालिक ने अन्य आरोपियों पर गाली-गलौज कर ताला लगाने और सीसीटीवी के डीवीआर ले जाने का आरोप लगाया। यह मामला तब शुरू हुआ जब होटल को दूसरी व्यक्तिगतों को बेचा गया। पुलिस जांच कर रही है।
दिल्ली दून हाईवे पर सिवाया के पास स्थित एक होटल पर ताला लगाने विवाद गहरा गया। थाने पहुंचे होटल संचालक ने आरोपियों पर मालिकाना हक को लेकर कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज कर ताला लगाने और डीवीआर ले जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। थाने पर दी तहरीर में प्रदीप जैन और उसके पार्टनर ने बताया कि बताया कि 15 जनवरी 2017 में दौराला निवासी बिल्डर से नौ साल के एग्रीमेंट पर होटल को किराए पर लिया था। तभी से वह होटल का संचालन कर रहे थे। इस बीच बिल्डर ने उक्त होटल को दो लोगों को बेच दिया। जिसके बाद उसका एग्रीमेंट ऐसे ही चलता रहा।
अब होटल खरीदने वाले लोगों ने होटल पर पहुंच कर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और ताला लगाकर वहां लगी सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर ले गए। होटल को बाइक बोट घोटाले में कुर्क कर एसडीएम सरधना के आदेश में सौंपा गया था, जिसके बाद उन्हें ही कोर्ट के आदेश तक होटल चलाने का आश्वासन दिया गया था। कुर्क होने के बाद भी आरोपी होटल की संपत्ति पर अपना हक जता रहे हैं। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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