तीन नर्सों को शोकॉज, एक दिन का मानदेय भी स्थगित
हिन्दुस्तान असर अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज में लापरवाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपाधीक्षक ने
श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज में लापरवाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपाधीक्षक ने तीन ग्रेड-ए नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही घटना वाले दिन 27 जुलाई का एक दिन का मानदेय भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मालूम हो कि 28 जुलाई के अंक में दर्द से तड़पती रही महिला पर कमरा बंद कर सोए रहे स्टॉफ शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन मामले में रेस हुआ। उक्त मामले में जिला प्रशासन सभी भी शिकायत की गई थी।
शिकायतकर्ता अहिरपुरवा गांव निवासी चंदन कुमार मेहता ने बताया था कि 27 जुलाई की रात करीब 11.30 बजे वह अपनी पत्नी माया कुमारी को अत्यधिक पेट दर्द और लगातार रक्तस्राव की शिकायत होने पर अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि अस्पताल में मौजूद नर्सों को काफी देर तक जगाने के बावजूद इलाज शुरू नहीं किया गया। लगभग एक घंटे बाद ड्यूटी रूम का दरवाजा खोला गया और यह कहकर मरीज को लौटा दिया गया कि अस्पताल में पेट दर्द की दवा या इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद परिजनों को मजबूरन निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। उपाधीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिकायत के अनुसार मरीज के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया जो अत्यंत गंभीर और खेदजनक है। इस प्रकार का आचरण कर्मचारियों की लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। मामले में ग्रेड-ए नर्स गरिमा तिर्की (अनुबंध), खुशबू कुमारी (आउटसोर्सिंग) और अर्चना कुमारी (आउटसोर्सिंग) से 24 घंटे के भीतर अपना-अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों की होगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें