तीन नर्सों को शोकॉज, एक दिन का मानदेय भी स्थगित

श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज में लापरवाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उपाधीक्षक ने तीन ग्रेड-ए नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही घटना वाले दिन 27 जुलाई का एक दिन का मानदेय भी तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। मालूम हो कि 28 जुलाई के अंक में दर्द से तड़पती रही महिला पर कमरा बंद कर सोए रहे स्टॉफ शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अस्पताल प्रबंधन मामले में रेस हुआ। उक्त मामले में जिला प्रशासन सभी भी शिकायत की गई थी।

शिकायतकर्ता अहिरपुरवा गांव निवासी चंदन कुमार मेहता ने बताया था कि 27 जुलाई की रात करीब 11.30 बजे वह अपनी पत्नी माया कुमारी को अत्यधिक पेट दर्द और लगातार रक्तस्राव की शिकायत होने पर अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि अस्पताल में मौजूद नर्सों को काफी देर तक जगाने के बावजूद इलाज शुरू नहीं किया गया। लगभग एक घंटे बाद ड्यूटी रूम का दरवाजा खोला गया और यह कहकर मरीज को लौटा दिया गया कि अस्पताल में पेट दर्द की दवा या इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद परिजनों को मजबूरन निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। उपाधीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिकायत के अनुसार मरीज के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया जो अत्यंत गंभीर और खेदजनक है। इस प्रकार का आचरण कर्मचारियों की लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। मामले में ग्रेड-ए नर्स गरिमा तिर्की (अनुबंध), खुशबू कुमारी (आउटसोर्सिंग) और अर्चना कुमारी (आउटसोर्सिंग) से 24 घंटे के भीतर अपना-अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उसकी जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारियों की होगी।