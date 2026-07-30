चुट्टूपालू घाटी हादसे में मौत को मात तीन घंटे के रेस्क्यू के बाद महिला डाक्टर और चालक सुरक्षित निकाले गए
रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में एक भीषण सड़क हादसे में महिला डाक्टर और चालक को तीन घंटे सख्त कठिनाइयों के बाद सुरक्षित निकाला गया। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। दोनों घायल हुए, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिले की चुट्टूपालू घाटी में गुरुवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला डाक्टर और चालक ने मौत को मात दे दी। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरे ट्रक को धक्का मारते हुए कार पर जा गिरा। जिससे दोनों ट्रकों के बीच चल रही कार पूरी तरह दब गई। कार में सवार चालक और महिला चिकित्सक करीब तीन घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयास से beiden को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।
घटना का समय एवं स्थान
घटना सुबह करीब 10 बजे की है। हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों ट्रकों में भारी सामान लदा होने के कारण बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण रहा। पहले ट्रक से सामान उतरवाया गया। इसके बाद क्रेन, हाइड्रा और अन्य भारी मशीनों की मदद से ट्रक हटाया गया। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद कार में फंसे दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन उसमें सवार दोनों लोगों की जान बच गई।
कार चालक का आवेदन
कार चालक के आवेदन पर ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज
रेस्क्यू के बाद कार चालक निशांत करमाली ने रामगढ़ थाने में आवेदन देकर ट्रक चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। सिल्ली थाना क्षेत्र निवासी निशांत करमाली ने बताया कि वह चिकित्सक अनिता कुमारी की कार चलाते हैं। गुरुवार सुबह वह उन्हें लेकर रांची से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान चुट्टूपालू घाटी में पीछे से आ रहे ट्रक ने तेज गति और लापरवाही से कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक पलटकर कार के ऊपर आ गिरा। जिससे कार पूरी तरह उसके नीचे दब गई। आवेदन में कहा गया है कि रामगढ़ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में उन्हें और चिकित्सक अनिता कुमारी को चोटें आई हैं। उन्होंने ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताते हुए उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। भारी वाहन के कार पर गिर जाने के कारण रेस्क्यू में काफी कठिनाई हुई। लेकिन सभी के संयुक्त प्रयास से दोनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यह हादसा एक बार फिर चुट्टूपालू घाटी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटी में भारी वाहनों की निगरानी, गति नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
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