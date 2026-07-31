पहले पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, फिर खुद जहर खाकर दे दी जान

गोड्डा के रुंझी गांव में एक व्यक्ति ने नशे में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी बाद में कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गोड्डा, संवाद सूत्र। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रुंझी गांव में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नशे की हालत में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कुछ ही देर बाद उसने कथित तौर पर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मिथलेश मांझी अपनी पत्नी अंजली देवी के पास पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में उसने पत्नी पर चाकू से कई वार कर दिए। हमले में अंजली देवी खून से लथपथ हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना महिला के मायके वालों को दी। परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल अंजली को इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। इसी बीच सदर अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी लाया गया।

पुलिस की जांच प्रक्रिया सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू किया। जांच में पता चला कि मृतक ने कीटनाशक का सेवन लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर सदर इंस्पेक्टर मधुसूदन मोदक , मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साह सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक एवं घायल महिला के परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तथा पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे तत्काल कारण क्या था और क्या आरोपी ने पहले से हमला करने की योजना बनाई थी।

पत्नी का मायके में रहना घायल महिला के पिता ने बताया कि उनकी बेटी पिछले करीब एक वर्ष से मायके में रह रही थी। उनका आरोप है कि मिथलेश मांझी शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में अंजली के साथ मारपीट एवं प्रताड़ना करता था। घरेलू हिंसा से परेशान होकर उनकी बेटी मायके में रहने लगी थी। गुरुवार को जब घर के अन्य सदस्य किसी काम से बाहर गए हुए थे, तभी मिथलेश अपने घर सियारडीह से रुंझी पहुंचा और घर में अकेली अंजली पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।