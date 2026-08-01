पति को पीठ पर बैठाकर कांवड़ ला रही पत्नी, मन्नत पूरी होने की आस
हरिद्वार से गंगाजल लाने के लिए 32 वर्षीय आशा अपने पति सचिन को पीठ पर बिठाकर मोदीनगर की ओर बढ़ रही हैं। उनका पति एक सड़क हादसे में घायल हो गया था। आशा हर साल यह यात्रा अपने पति की स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ करते हैं। उनके बच्चे और बहन भी यात्रा में उनका सहयोग कर रहे हैं।
पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रही 32 वर्षीय आशा इस बार भी अपने पति सचिन को पीठ पर बैठाकर मोदीनगर की ओर बढ़ रही हैं। आशा 24 जुलाई को हरिद्वार से यात्रा पर निकली थीं और 11 अगस्त को गांव बखरवा, मोदीनगर स्थित श्री श्री 1008 बाबा खुशहाल नाथ आश्रम के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगी। आशा ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उनके पति का सड़क हादसा हो गया था, जिसके बाद वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गए। पति के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर उन्होंने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी। तभी से वह लगातार दूसरे वर्षों से अपने पति को पीठ पर बैठाकर हरिद्वार से मोदीनगर तक गंगाजल यात्रा कर रही हैं।
इस कठिन यात्रा में उनकी 12 वर्षीय पुत्री अक्षिति, 10 वर्षीय पुत्र अक्षय तथा बहन मंजू शर्मा भी उनका सहयोग कर रहे हैं।
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