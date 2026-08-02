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पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का होगा सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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इन्फैंट्री-कुमाऊं दिवस पर कार्यक्रम का किया आयोजन हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। कुमाऊं, नागा एवं स्काउट्स वारियर्स

पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का होगा सम्मान

हल्द्वानी, वरिष्ठ संवाददाता। कुमाऊं, नागा एवं स्काउट्स वारियर्स एसोसिएशन की त्रैमासिक बैठक हिम्मतपुर मल्ला स्थित नायब सूबेदार देवेन्द्र दफौटी के आवास पर रविवार को अध्यक्ष कैप्टेन एमएस राठौड़ की अध्यक्षता में हुई। यहां तय किया गया कि आगामी समारोह में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। बैठक में 27 अक्तूबर को मनाए जाने वाले इन्फैंट्री-कुमाऊं दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि समारोह में 80 वर्ष से अधिक आयु के गौरव सेनानियों और वीर नारियों का विशेष सम्मान किया जाएगा। साथ ही नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिकों के बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा।

सूबेदार मेजर बीसी पाठक ने आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया। सचिव कैप्टेन कृपाल सिंह कोरंगा ने पिछली बैठक की कार्यवाही बताई। लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला ने स्वास्थ्य, अनुशासन और समूहों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम अंत में संरक्षक मेजर केएस महरा और कै.एमएस राठौड़ ने देवेन्द्र दफौटी को स्मृति-चिह्न भेंट किया। यहां बहादुर सिंह महरा, गंगा दत्त, खिलानन्द चिलकोटी, भूपाल सिंह महरा, नारायण दत्त पाण्डेय, एचएस कपकोटी, आरएस अधिकारी, सूबेदार मेजर केएस कोरंगा सहित कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे।

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