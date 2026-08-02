भूतपूर्व सैनिक सूबेदार महेंद्र नारायण कुंवर को तिरंगे के साथ दी गई अंतिम विदाई
फुलपरास में भूतपूर्व सैनिक महेंद्र नारायण कुंवर उर्फ फौजी साहेब के निधन पर अंतिम विदाई दी गई। भूतपूर्व सैनिकों एवं पुलिस प्रशासन ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महेंद्र जी के सैन्य जीवन और सामाजिक योगदान को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
फुलपरास,एक संवाददाता। भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद मधुबनी की ओर से फुलपरास नपं के वार्ड संख्या 12 निवासी पूर्व सैनिक महेंद्र नारायण कुंवर उर्फ फौजी साहेब के निधन पर उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनके पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) अर्पित कर सैन्य परंपरा के अनुरूप श्रद्धांजलि दी।
श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने महेंद्र नारायण कुंवर के सैन्य जीवन, देश सेवा और सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए राष्ट्र की सेवा की और सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज व संगठन के प्रति सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन से क्षेत्र एवं पूर्व सैनिक समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।
उपस्थित लोगों की सूची
इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद, मधुबनी के जिला अध्यक्ष विजय ठाकुर, झंझारपुर अध्यक्ष उदगार झा, पूर्व सैनिक नवीन कुमार झा, अनिल सिंह, परिषद के संयोजक अनिल कुमार मिश्र, वीर वीरेन्द्र प्रताप, सुनील कुमार सिंह, राधाकांत सिंह, राघवेंद्र शर्मा, गणेश महतो, सुदिन झा, थाना के सअनि सुबोध कुमार व पुलिस बल सहित भाजपा नेता राम सुंदर यादव, कृष्ण कुमार सिंह यादव, दुर्गानंद ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश कुमार यादव, राजधर यादव भी उपस्थित रहे। अंत में सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वाले में झंझारपुर भाजपा संगठन जिलाध्यक्ष बच्चा बाबू कामत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेन्द्र कुमार यादव, संजय रजक नपं मुख्य पार्षद धर्मेंद्र कुमार साह सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं।
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