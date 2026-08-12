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पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर में शहीद खुदीराम बोस को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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नोवामुंडी में पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर ने शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई। प्रधानाचार्या सीमा पालित ने चित्र पर पुष्प अर्पित किया और छात्रा आराध्या ठाकुर ने उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया।

पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर में शहीद खुदीराम बोस को किया याद

नोवामुंडी। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु मंदिर नोवामुंडी में शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्या सीमा पालित चित्र पर पुष्प अर्पित और माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके त्याग, बलिदान एवं देशभक्ति को स्मरण किया गया। विद्यालय की छात्रा आराध्या ठाकुर ने उनके जीवन एवं उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने शहीद खुदीराम बोस के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा राष्ट्र सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहने का संकल्प लिया।

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