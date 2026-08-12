संशोधित/खुदीराम बोस की शहादत को किया नमन

स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर मंगलवार को गांधी मैदान स्थित शहीद बेदी के समीप श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दरम्यान विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं समेत शिक्षकों, खेल जगत से जुड़े लोगों और शहरवासियों ने शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर महान क्रांतिकारी को नमन किया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक डी डी भंडारी ने विद्यार्थियों को खुदीराम बोस के जीवन, संघर्ष और बलिदान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में ही देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले खुदीराम बोस का साहस और राष्ट्रप्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की क्रांतिकारी योजना में खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ हिस्सा लिया था। योजना के बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई। शहादत के समय उनकी उम्र करीब 18 वर्ष थी। उन्होंने विद्यार्थियों से खुदीराम बोस के आदर्शों को आत्मसात कर देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। मौके पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक दुबे, राहुल सिंह, अनीश रंजन समेत अन्य लोगों ने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी।