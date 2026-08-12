संशोधित/खुदीराम बोस की शहादत को किया नमन
जामताड़ा, प्रतिनिधि। नगर स्थित सेंट एंथोनी विद्यालय में मंगलवार को अमर शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। विद्यालय परिसर में आयोजित
स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर मंगलवार को गांधी मैदान स्थित शहीद बेदी के समीप श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दरम्यान विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं समेत शिक्षकों, खेल जगत से जुड़े लोगों और शहरवासियों ने शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर महान क्रांतिकारी को नमन किया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक डी डी भंडारी ने विद्यार्थियों को खुदीराम बोस के जीवन, संघर्ष और बलिदान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में ही देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले खुदीराम बोस का साहस और राष्ट्रप्रेम आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को निशाना बनाने की क्रांतिकारी योजना में खुदीराम बोस ने प्रफुल्ल चाकी के साथ हिस्सा लिया था। योजना के बाद खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दी गई। शहादत के समय उनकी उम्र करीब 18 वर्ष थी। उन्होंने विद्यार्थियों से खुदीराम बोस के आदर्शों को आत्मसात कर देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। मौके पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक दुबे, राहुल सिंह, अनीश रंजन समेत अन्य लोगों ने शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी।
खुदीराम बोस की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई
नगर स्थित सेंट एंथोनी विद्यालय में मंगलवार को अमर शहीद खुदीराम बोस की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। विद्यालय परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक डॉ दुर्गा दास भंडारी, निदेशक डॉ चंचल भंडारी, प्राचार्य लारेब खान, उप प्राचार्य उत्पल मंडल, विजन-ई सेक्रेटरी अपर्णा भंडारी, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को खुदीराम बोस के जीवन, संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस की जानकारी दी गई। वहीं निदेशक डॉ चंचल भंडारी ने कहा कि मात्र 18 वर्ष की आयु में देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले खुदीराम बोस का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मौके पर प्राचार्य लारेब खान ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं।
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