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कार्यशैली, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल थे छोटे लोहिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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05एसआईडीडी 21 : सपा कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाते सपाई

कार्यशैली, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल थे छोटे लोहिया

सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। छोटे लोहिया समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल थे जो आज तक देखने को नहीं मिली। कई बार सांसद व कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद उनके पास न घर रहा और न ही कोई गाड़ी ही थी। हम सब को उनके बताए रास्ते पर चल कर प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी की बनाने का संकल्प लेना होगा। ये बातें सपा कार्यालय पर बुधवार को जनेश्वर मिश्र की 94वी जयंती मनाने के दौरान अध्यक्षता कर रहे पार्टी जिला उपाध्यक्ष अनूप यादव ने कहीं।उन्होंने कहा कि छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र केंद्र की राजनीति में सात बार केंद्रीय मंत्री रहकर विभन्नि प्रमुख मंत्रालयों में कार्य किया।

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उनकी कार्यशैली, ईमानदारी और उनकी कर्तव्यनिष्ठा की शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो। कहा जो व्यक्ति सात बार केंद्रीय मंत्री रहे और उसके पास ना अपना निजी बंगला कोठी न अपनी गाड़ी न कोई बैंक बैलेंस और न ही कोई जमीन हो ऐसी महान विभूति विरले ही जन्म लेते हैं। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं को जाता है। उन्होंने पूरे देश में समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने का काम किया। वह कहते थे कि समाजवाद का नारा ही परिवर्तन का हथियार है। उन्होंने कहा था कि समय परिवर्तनशील है लेकिन जो व्यक्ति समय से आगे बढ़कर अपने कर्म से समय को पीछे कर दे वह महान होता है! प्रदेश सचिव बेचई यादव, राम मिलन भारती ने कहा कि राजनीति के क्षितिज पर जनेश्वर मिश्र एक उदीयमान सूर्य की तरह हमेशा चमकते रहेंगे। हम सब उनके विचारों सिद्धांतों पर चल कर के ही समाजवादी विचारधारा को जनजन तक पहुंचाने का काम करें। 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान अब्दुल कलाम सिद्दीकी, पारसनाथ विश्वकर्मा, फिरोज आलम, रामसेवक लोधी, विजय चौधरी, मोहम्मद जफर, इमामुद्दीन खान, पुनीत गौतम, डॉ मोहम्मद यूनुस, इरशाद खान बागी, एजाज अहमद, अशफाक उल रब खान, अंगद यादव आदि मौजूद रहे!

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