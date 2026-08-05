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दर्शनशास्त्र के मेधावियों को मिला डॉ त्रिभुवन नाथ शरण स्मृति पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में डॉ त्रिभुवन नाथ शरण की स्मृति में पुरस्कार व सम्मान समारोह हुआ। कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। छात्र अनूप खलखो और छात्रा तनु कुमारी को 25-25 हजार रुपये की सम्मान राशि, मेडल और प्रशस्ति-पत्र दिया गया।

दर्शनशास्त्र के मेधावियों को मिला डॉ त्रिभुवन नाथ शरण स्मृति पुरस्कार

रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग में बुधवार को पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ त्रिभुवन नाथ शरण की स्मृति में पुरस्कार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि डॉ त्रिभुवन नाथ शरण एक उत्कृष्ट शिक्षक ही नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और मानवीय मूल्यों के संवाहक थे। उनकी स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ नैतिक मूल्यों के प्रति भी प्रेरित करेगा।

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पुरस्कार वितरण

सभा में स्नातकोत्तर परीक्षा सत्र 2022-24 में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र अनूप खलखो व सत्र 2023-25 में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली छात्रा तनु कुमारी को 25-25 हजार रुपये की सम्मान राशि, मेडल और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

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कार्यक्रम का संचालन

कार्यक्रम का संयोजन डॉ त्रिभुवन नाथ शरण की सुपुत्री डॉ. सांत्वना शरण ने किया, जबकि संचालन विभाग की प्राध्यापिका डॉ. सविता मिश्रा ने किया।

मौके पर विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मानविकी संकायाध्यक्ष डॉ अर्चना दुबे, विभागाध्यक्ष डॉ अजय कुमार सिंह, डॉ पुष्पा सिंह, डॉ सरस्वती मिश्रा, प्रो देवाशीष गुहा, डॉ राजकुमारी सिन्हा, डॉ पंकज कुमार, डॉ प्रदीप कुमार सिन्हा सहित विभाग के शिक्षक, शोधार्थी व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ त्रिभुवन नाथ शरण की स्मृति में किस प्रकार का समारोह आयोजित किया गया?
डॉ त्रिभुवन नाथ शरण की स्मृति में पुरस्कार व सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
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