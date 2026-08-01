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दो विशिष्ट प्रतिभावान युवाओं को डीएम ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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हाजीपुर में एक सम्मान समारोह में वैशाली जिले की डॉ. मेघा रानी को हिंदी में 120 पृष्ठ लिखने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने यह उपलब्धि 120 मिनट में प्राप्त की। युवा कवि लक्ष्मीकांत को भी सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी ने दोनों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

दो विशिष्ट प्रतिभावान युवाओं को डीएम ने किया सम्मानित

हाजीपुर। निज संवाददाता समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित एक सम्मान समारोह में जिले की दो विशिष्ट प्रतिभाओं को उनके उल्लेखनीय योगदान एवं उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

सम्मानित प्रतिभाएं

वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सहथा की निवासी एवं विश्व रिकॉर्ड धारक डॉ. मेघा रानी को भी उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए जिला पदाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। डॉ. मेघा रानी ने हाल ही में मात्र 120 मिनट में हिंदी के 120 पृष्ठ लिखकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिससे वैशाली एवं बिहार का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

प्रेरणादायक संदेश

जिला पदाधिकारी ने उनकी इस उपलब्धि को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह उपलब्धि युवा पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि समर्पण और परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस अवसर पर युवा कवि एवं मातृभाषा हिंदी संगठन के अध्यक्ष कुमार लक्ष्मीकांत को हिंदी, साहित्य तथा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार में उनके निरंतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

संस्कृति की पहचान

कुमार लक्ष्मीकांत द्वारा आयोजित मगध महोत्सव के माध्यम से क्षेत्रीय संस्कृति को नई पहचान देने के प्रयासों की जिला पदाधिकारी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को भी सशक्त बनाते हैं। साथ ही उन्होंने वज्जिका भाषा के संरक्षण एवं प्रसार के लिए निरंतर कार्य करते रहने का सुझाव दिया।

शुभकामनाएं

जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने दोनों प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा आशा व्यक्त की कि वे आगे भी अपने-अपने क्षेत्रों में इसी प्रकार जिले एवं राज्य का नाम रोशन करते रहेंगे। अमिताभ सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. मेघा रानी को किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया?
डॉ. मेघा रानी को हिंदी के 120 पृष्ठ 120 मिनट में लिखने के लिए सम्मानित किया गया।
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