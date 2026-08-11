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संविवि के कुलपति कल बनेंगे ‘कर्नल कमांडेंट’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय ‘बी’ द्वारा ‘कर्नल कमांडेंट’ की मानद उपाधि दी जाएगी। यह समारोह 12 अगस्त को होगा, जिसमें कुलपति को कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। समारोह में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

संविवि के कुलपति कल बनेंगे ‘कर्नल कमांडेंट’
संविवि के कुलपति कल बनेंगे ‘कर्नल कमांडेंट’

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को एनसीसी ग्रुप मुख्यालय ‘बी’ की तरफ से ‘कर्नल कमांडेंट’ की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। सोमवार को कुलपति कार्यालय में अलंकरण समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। समारोह 12 अगस्त को आयोजित होगा। कुलसचिव राकेश कुमार ने बताया कि समारोह में कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा को कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद निर्धारित सैन्य परंपरा एवं प्रोटोकॉल के अनुरूप कुलपति को मानद कर्नल कमांडेंट की उपाधि और सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। कुलानुशासक प्रो. जितेन्द्र कुमार ने बताया कि समारोह में ग्रुप मुख्यालय के समूह सेनानायक सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

सोमवार को मुख्य भवन स्थित सभागार, परिसर, मंच, सुरक्षा, प्रोटोकॉल, अतिथि व्यवस्था, संगीत, सैन्य कार्यक्रम सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्रुप कैप्टन विकास कुमार पंजियार, लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश वीरौशन, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकरण वर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षित छाबड़ा और विश्वविद्यालय की तरफ से डॉ ज्ञानेन्द्र सांपकोटा, डॉ विजेन्द्र आर्य, एनसीसी अधिकारी डॉ. नितिन आर्य, पीआरओ शशींद्र मिश्र, प्रभुनाथ यादव आदि उपस्थित थे।

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