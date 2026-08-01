ऑनर किलिंग : प्रेम संबध से नाराज भाई ने बहन की गला काटकर कर दी हत्या
सीतापुर के रामपुर मथुरा में एक भाई ने अपनी बहन की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या कर दी। शनिवार को भाई ने बांके से उसकी गर्दन काट दी। आरोपी फरार है, जबकि पुलिस ने दो अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया है। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
सीतापुर, संवाददाता। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने शनिवार को अपनी बहन की बांके से गला काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी भाई मौके से भाग निकला। परिवार वालों ने आरेापी भाई समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। इस मामले में रामपुर मथुरा पुलिस दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रामुपर मुथरा इलाके में कुछ दिन पहले एक 16 वर्षीय वर्षीय अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस उसे खोजकर वापस ले आई थी।
जिससे को लेकर उसका भाई नाराज रह रहा था। प्रेम प्रंसग के चलते वह अक्सर उसे जान से मारने की धमकी देता था। परिवार वालों के मुताबिक शनिवार सुबह भी आरोपी युवक का अपनी बहन से झगड़ा हो गया। इस बीच आरोपी ने अपनी बहन पर बाकें से ताबड़तोड़ वा कर दिया। गले पर बांका लगने से उसकी मौत हो गई। चीख पुकार सुन परिवार वाले दौड़े तब तक किशोरी की मज्ञैत हो चुकी थी। एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह के मुताबिक इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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