भाजपा नेता को हनी ट्रैप में फंसाकर दो लाख रुपये वसूलने में दंपति गिरफ्तार

बन्नादेवी थाना पुलिस ने हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है। पति-पत्नी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फंसाया और अश्लील वीडियो बनाकर वसूली की। भाजपा नेता निधीश कांत भट्ट ने इस गिरोह के खिलाफ शिकायत की थी। कई गंभीर आरोप भी रिपोर्ट में शामिल हैं।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बन्नादेवी थाना पुलिस ने रविवार को हनीट्रैप करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस का दावा है कि यह गैंग फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फंसाता था और अश्लील वीडियो बनाकर मोटी रकम वसूलता था। इस जाल में फंसकर भाजपा नेता और अधिवक्ता निधीश कांत भट्ट ने दो लाख रुपये दे दिए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता व दि अलीगढ़ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अनूप कौशिक भी गिरोह में शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। उधर, भाजपा नेता व महिला का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेल भेजी गई महिला ने भी भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि भाजपा नेता में उसे पार्टी में पद दिलाने का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाए।

मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पांच अगस्त को बन्नादेवी थाना क्षेत्र के भाजपा का महानगर मीडिया प्रभारी निधीश कांत भट्ट ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पूजा नाम की महिला और अनूप कौशिक नाम के अधिवक्ता ने उसे हनीट्रैप में फंसाकर पांच लाख रुपये की मांग की है। न देने पर वीडियो वायरल और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। डर के चलते युवक दो लाख रुपये दे भी चुका था। एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बतायाकि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सर्विलांस, कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजेक्शन खंगालने पर पुलिस को एक ही नेटवर्क के तार मिले। इस आधार पर पुलिस ने रविवार को अतरौली क्षेत्र के गांव इज्जतनगर निवासी श्रवण कुमार पुत्र आनंदी प्रसाद व उसकी पत्नी ओम अपार्टमेंट निवासी काजल देवी को गिरफ्तार कर लिया है। काजल के पहले पति की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने श्रवण से शादी की थी। पूछताछ में काजल ने बताया कि अधिवक्ता अनूप कौशिक ने उसे पूजा कुमारी के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर दी थी। उसके माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाकर धन वसूली करने की योजना बताई थी। इसी तरह उन्होंने भाजपा नेता से दो लाख की वसूली की थी। इसके बाद पांच लाख और मांगे जा रहे थे।

महिला ने भाजपा नेता पर लगाए थे आरोप : पांच अगस्त को ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी दिन काजल ने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा कि भाजपा नेता ने उसे भाजपा महिला मोर्चा में पद दिलाने का प्रलोभन दिया और उसी की आड़ में कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी क्रम में 30 जुलाई को महिला के फ्लैट पर आकर पुन: भाजपा में पद का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाए और चुपचाप धोखे से अश्लील वीडियो बना ली। उसी वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोप है कि भाजपा नेता ने महिला से कहा कि मेरे साथ लखनऊ चलो। कई भाजपा नेताओं के साथ ऐसा करने पर ही पद मिलेगा। ऐसा न करने पर तुमको फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवा दूंगा। हालांकि पुलिस की जांच में ये आरोप गलत पाए गए हैं।