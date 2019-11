पंचकुला हिंसा मामला: राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को जमानत, हटाई जा चुकी है देशद्रोह की धारा

पंचकुला में हिंसा के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की करीबी हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल हनीप्रीत को कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है। गौरतलब है कि पिछली सनवाई में उनपर से देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया था। इसके बाद हनीप्रीत को वकील ने कोर्ट में जमानत याचिका दर्ज की थी। अंबाला जेल में बंद हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई थीं।

हनीप्रीत की जमानत याचिका पर जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने फाइल देखते ही सुनवाई से इंकार कर दिया था। याचिका में कहा गया था दंगा भड़काने को लेकर 27 अगस्त 2017 को शिकायत दर्ज करवाई गई थी। तब सिर्फ आदित्य इंसा और सुरिंदर धीमान के खिलाफ हिंसा की शिकायत दर्ज हुई थी।

Haryana: Dera Sacha Sauda Chief Gurmeet Ram Rahim's close aide Honeypreet, accused of inciting violence in Panchkula in 2017, granted bail by a Panchkula Court, today. She had moved her plea on Wednesday, 4 days after court dropped sedition charges against her.(File Pic) pic.twitter.com/nTICPMTw5I