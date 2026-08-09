नकली सीओ और थानेदार बनकर वसूली करने वाला तीसरा आरोपी गिरफ्तार
ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए युवकों से उगाही करने वाले तीसरे आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर शशांक, राहुल और आकाश समेत अन्य के साथ मिलकर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। मुख्य आरोपी के साथ पुलिस अफसरों की तस्वीरें भी वायरल हुई हैं।
ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए युवकों से उगाही करने वाले तीसरे आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान टीपी नगर ग्राम पूठा निवासी विशाल के रुप में हुई है। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी समेत दो आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। एक अगस्त को रिठानी निवासी नीरज पाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि शशांक शर्मा, राहुल, आकाश और दो अन्य साथियों ने पुलिस अफसर होने का झांसा देकर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। गूगल-पे के माध्यम से 10 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल पाल (25 वर्ष) निवासी रिठानी और आकाश (20 वर्ष) निवासी पुट्ठा, थाना टीपी नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी पांच सदस्य टीम है, इंस्टग्राम के माध्याम से युवकों को बुलाता था। इसके बाद उन्हें मोहकनपुर स्थित एक फर्जी दफ्तर में ले जाकर नकली पुलिस अफसर फजी एफआईआर दिखाते थे और एनकाउंटर व जेल भेजने का भय दिखाकर रंगदारी वसूलते थे।मुख्य आरोपी राहुल पाल के पुलिस अफसरों और नेताओं के साथ सोशाल मीडिया पर फोटो वायरल हुए। ब्रह्मपुरी राजेश काम्बोज का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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