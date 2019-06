गृह राज्यमंत्री का बड़ा ऐलान: बच्चों के ICU के लिए बिहार के सभी BJP सांसद दान करेंगे 25-25 लाख रुपए

बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कहर के बाद सूबे के जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यस्था की पोल खुलने के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने घोषणा की है कि बिहार के सभी 17 भाजपा सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सदर अस्पतालों में PICU (बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाई) बनाने के लिए 25 लाख रुपये का दान करेंगे। बता दें कि मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में चमकी बुखार से अब तक करीब 150 बच्चों की मौत हो चुकी है।

उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर व आसपास के जिलों में एईएस (चमकी-बुखार) से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 18 दिनों में एईएस के 429 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें मुजफ्फरपुर में अबतक 144 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि, सरकारी रिपोर्ट में अब तक करीब 115 मौत की बात कही गई है।

