गृह मंत्रालय ने बढ़ाई शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई की सुरक्षा, दोनों सांसदों को Y+ सिक्योरिटी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ चुके हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी लगातार बनी हुई है। हाल ही में सीबीआई ने ममता कैबिनेट के मंत्रियों समेत टीएमसी के चार वरिष्ठ नेताओं को नारद स्टिंग ऑपरेशन केस में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया। सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने और उनके नेताओं को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव हराने वाले शुभेंदु अधिकारी पर भी विरोधियों ने इस केस में शामिल होने के आरोप लगाए।

इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को वाई प्लस (Y+) कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है। सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षाा करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने टीएमसी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था।

MHA gives Y+ security to MP (LS) Sisir Kumar Adhikari and MP (LS) Dibyendu Adhikari in West Bengal. CRPF will provide security. pic.twitter.com/NUsMfaoY3G