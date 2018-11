अफरीदी के बयान पर बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह- कश्मीर भारत का था, है और आगे भी रहेगा

कश्मीर पर बयान देकर पाकिस्तान की किरकिरी करानेवाले पाक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बयान के बाद गुरूवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने टिप्पणी की है। राजनाथ सिंह ने कहा- “बात तो ठीक कहा उन्होंने। वो पाकिस्तान नहीं संभाल पा रहे, कश्मीर क्या संभाल पाएंगे। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा।”

इससे पहले, पाक क्रिकेटर अफरीदी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने अपने देश और वहां की नई सरकार के रुख के विपरीत बयान देते हुए कहा है कि उनका देश कश्मीर पर कब्जा करना नहीं चाहता क्योंकि वह अपने चार प्रांतों को ही संभाल नहीं पा रहा है।

Baat to thik kaha unhone. Woh Pakistan nahi sambhal pa rahe, Kashmir kya sambhal paayenge. Kashmir Bharat ka part tha, hai, aur rahega: Home Minister Rajnath Singh on Shahid Afridi's statement 'Pakistan doesn’t need Kashmir, as it cannot manage its own four provinces' pic.twitter.com/WPNLgg6XOT