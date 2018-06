जम्मू-कश्मीरः राजनाथ सिंह बोले- सीजफायर समाप्त, सेना फिर शुरू करेगी आतंकियों के खिलाफ अभियान

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब वहां जारी संघर्षविराम को आगे नहीं बढ़ाया गया है। सेना अब फिर से आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। गृहमंत्री ने साफ कहा है कि आतंकवादियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कदम उठाने की छूट है। जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा से मुक्त पर्यावरण बनाने का सरकार का प्रयास जारी रहेगा।

The operations against the terrorists to resume. — HMO India (@HMOIndia) June 17, 2018

दरअसल वहां संघर्षविराम को दौरान आतंकियों ने राइफलमैन औरंगजेब को अगवा कर हत्या कर दी। इसके अलावा पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या भी कर दी गई। इनसभी वारदातों के बाद केंद्र सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही थी। अब ईद के बाद दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस सीजफायर को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

On 17th May 2018, GoI took the decision that Security Forces will not conduct offensive operations in J&K during the holy month of Ramzan. This decision was taken in the interests of the peace loving people of J&K, in order to provide them a conducive atmosphere to observe Ramzan — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि 17 मई 2018 को, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सुरक्षा बल रमजान के पवित्र महीने के दौरान जम्मू-कश्मीर में अभियान नहीं चलाएंगे। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के शांतिप्रिय लोगों के हित में लिया गया ताकि उन्हें रमजान के दौरान एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके।

The Government commends the role of Security Forces for having implemented the decision in letter and spirit in the face of grave provocation, to enable the Muslim brothers and sisters to observe Ramzan in a peaceful manner. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018

उन्होंने लिखा कि मुस्लिम भाइयों और बहनों को शांतिपूर्ण तरीके से रमजान मनाने के लिए सुरक्षाबलों ने सरकार के फैसले को जैसे लागू किया, हम उसकी सराहना करते हैं।

This decision has been widely appreciated by the people all over the country, including J&K, and has brought relief to the common citizens. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018

अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'यह फैसला जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूरे देश के लोगों की तरफ से सराहा गया और आम नागरिकों के लिए राहत लेकर आया। यह उम्मीद की गई थी कि हर कोई इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में सहयोग करेगा। सुरक्षा बलों ने इस अवधि के दौरान अनुकरणीय संयम प्रदर्शित किया जबकि आतंकवादियों ने अपने हमले जारी रखे, जिसकी वजह से कितने निर्दोष और जवानों की मौत हुई जबकि कई घायल हुए।

The Security Forces are being directed to take all necessary actions as earlier to prevent terrorists from launching attacks and indulging in violence and killings. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 17, 2018

राजनाथ सिंह ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि सुरक्षा बलों को निर्देश दिया जाता है कि वे आतंकियों को हमलों, हिंसा और हत्याओं से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिंसा और आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर के अपने लक्ष्यों पर कायम है। कश्मीर में रमजान के महीने के दौरान स्थगित किये गए अभियानों की अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आतंकवादियों के खिलाफ फिर से अभियान होंगे शुरू होंगे।

एक और ट्वीट में राजनाथ सिंह ने लिखा है कि यह जरूरी है कि सभी समुदायों के शांतिप्रिय लोग आतंकियों को अलग-थलग करने के लिए एकसाथ आएं और जो लोग रास्ता भटक गए हैं उन्हें शांति के मार्ग पर लाएं।