गृह मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर रवाना, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का लेंगे जायजा

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज से दो दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर रवाना हो गए। उनके साथ गृह सचिव जम्मू-कश्मीर के संयुक्त सचिव और पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे । राजनाथ सिंह अधिकारियों के साथ आतंकवाद रोधी कार्रवाई रोके जाने के फैसले की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वे मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मिलेंगे और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्ता का जायजा लेंगे।

