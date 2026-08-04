घरेलू कलह से तंग होमगार्ड जवान ने पीया जहरीला पदार्थ, मौत
नवाबगंज में घरेलू कलह के चलते एक होमगार्ड अजय सक्सेना ने जहरीला पदार्थ पी लिया। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। अजय की पत्नी और परिजन गहरे सदमे में हैं।
नवाबगंज, संवाददाता। घरेलू कलह के चलते एक होमगार्ड ने जहरीला पदार्थ पी लिया। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उसे बरेली ले जाने की सलाह दी। लेकिन होमगार्ड की रास्ते में ही मौत हो गई। कस्बे के मोहल्ला बिजोरिया निवासी अजय सक्सेना होमगार्ड में कार्यरत थे। सात साल पहले पिता की मौत के बाद उन्हें होमगार्ड की नौकरी मिली थी। बताया जाता है कि अक्सर उनका अपने घर में विवाद होता रहता था। जिसके चलते सोमवार की शाम उन्होंने जहरीला पदार्थ पी लिया। जिससे उनकी हालत बिगड़ गई परिजनों ने उन्हें कस्बे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बरेली रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उनकी पत्नी सोनी सक्सेना व अन्य परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।
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