Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

होमगार्ड ने घर में फंदे पर लटक कर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
Follow us on Google News
share

कोठी (बाराबंकी) में पीरपुर मजरे इब्राहिमाबाद गांव के एक होमगार्ड राजेश वर्मा ने शुक्रवार शाम खुदकुशी की। परिजनों ने शनिवार सुबह शव देखा। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। राजेश के दो बच्चे थे और वह हरख ब्लॉक में तैनात थे।

होमगार्ड ने घर में फंदे पर लटक कर दी जान

कोठी (बाराबंकी),संवाददाता। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के पीरपुर मजरे इब्राहिमाबाद गांव में शुक्रवार की देर शाम घर लौटे होमगार्ड ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शनिवार की सुबह परिजनों ने शव देखा तो वह हतप्रभ रह गए। मौके पर भीड़ जुट गई। होमगार्ड द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पीरपुर मजरे इब्राहिमाबाद गांव निवासी राजेश वर्मा (45) पुत्र जय श्रीराम वर्मा होमगार्ड थे। वह हरख ब्लॉक में तैनात थे। इनके दो बच्चे हैं। गांव में इनके तीन घर हैं। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े सात बजे वह ड्यूटी से लौटे थे। रात आठ बजे तक वह परिवार के साथ थे।

भोजन के बाद वह दूसरे मकान में सोने चले गए है। शनिवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे इनका पुत्र रोहित घर से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित हाता में पहुंचा। आवाज देने व दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने अंदर झांक कर देखा तो राजेश वर्मा हाता के आंगन के जाल से रस्सी के फंदे से लटके दिखाई दिये। यह देख कर रोहित चीखते हुए घर की ओर भागा। शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर हलका दरोगा लाल जी यादव व हमराही सिपाही सत्येंद्र कुमार गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा की कुड़ी तोड़कर शव फंदे से उतार कर उसका पंचनामा भरा। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। होमगार्ड द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। कोठी कोतवाल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि होमगार्ड के आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। परिजन भी कारण बता रहे हैं न ही कोई आरोप लगाया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Home Guard Barabanki News Barabanki अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।