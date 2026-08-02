होमगार्ड ने घर में फंदे पर लटक कर दी जान

कोठी (बाराबंकी),संवाददाता। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के पीरपुर मजरे इब्राहिमाबाद गांव में शुक्रवार की देर शाम घर लौटे होमगार्ड ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शनिवार की सुबह परिजनों ने शव देखा तो वह हतप्रभ रह गए। मौके पर भीड़ जुट गई। होमगार्ड द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पीरपुर मजरे इब्राहिमाबाद गांव निवासी राजेश वर्मा (45) पुत्र जय श्रीराम वर्मा होमगार्ड थे। वह हरख ब्लॉक में तैनात थे। इनके दो बच्चे हैं। गांव में इनके तीन घर हैं। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े सात बजे वह ड्यूटी से लौटे थे। रात आठ बजे तक वह परिवार के साथ थे।

भोजन के बाद वह दूसरे मकान में सोने चले गए है। शनिवार की सुबह करीब साढ़े छह बजे इनका पुत्र रोहित घर से करीब दो सौ मीटर दूर स्थित हाता में पहुंचा। आवाज देने व दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने अंदर झांक कर देखा तो राजेश वर्मा हाता के आंगन के जाल से रस्सी के फंदे से लटके दिखाई दिये। यह देख कर रोहित चीखते हुए घर की ओर भागा। शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर हलका दरोगा लाल जी यादव व हमराही सिपाही सत्येंद्र कुमार गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा की कुड़ी तोड़कर शव फंदे से उतार कर उसका पंचनामा भरा। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। होमगार्ड द्वारा आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। कोठी कोतवाल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि होमगार्ड के आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। परिजन भी कारण बता रहे हैं न ही कोई आरोप लगाया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।