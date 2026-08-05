Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारामूला शहीद की तीसवी पुण्य तिथि मनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
Follow us on Google News
share

दयाशंकर शुक्ल, जो 5 अगस्त 1996 को कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए थे, की तीसवी पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को याद किया। शहीद की पत्नी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस समारोह में शामिल हुए।

बारामूला शहीद की तीसवी पुण्य तिथि मनाई

बहुआ। क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी दयाशंकर शुक्ल पांच अगस्त 1996 को कश्मीर के बारामूला में शहीद हो गए थे। जिस पर बुधवार को उनकी तीसवी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को याद कर शहीद को नमन किया। वहीं बीडीओ रत्नाकर त्रिपाठी सहित पूर्व सैनिकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर शहीद की पत्नी निर्मला शुक्ला, पीताम्बर सिंह, लाल जी, जागेश्वर, लालबहादुर, उपेंद्र नाथ, राजेश शुक्ला, संजीव सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Haldwani News: बलिदानी हवलदार तिलक चंद्र को दी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Fatehpur News Fatehpur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।