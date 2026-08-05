बारामूला शहीद की तीसवी पुण्य तिथि मनाई
दयाशंकर शुक्ल, जो 5 अगस्त 1996 को कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए थे, की तीसवी पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके आदर्शों को याद किया। शहीद की पत्नी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस समारोह में शामिल हुए।
बहुआ। क्षेत्र के लालपुर गांव निवासी दयाशंकर शुक्ल पांच अगस्त 1996 को कश्मीर के बारामूला में शहीद हो गए थे। जिस पर बुधवार को उनकी तीसवी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान अधिकारियों व पूर्व सैनिकों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को याद कर शहीद को नमन किया। वहीं बीडीओ रत्नाकर त्रिपाठी सहित पूर्व सैनिकों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर शहीद की पत्नी निर्मला शुक्ला, पीताम्बर सिंह, लाल जी, जागेश्वर, लालबहादुर, उपेंद्र नाथ, राजेश शुक्ला, संजीव सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद रहे।
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