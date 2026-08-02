Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

गुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागतगुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागतगु

गुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागत
गुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागत

संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी से निकली पवित्र माटी कलश यात्रा का मुरादाबाद हाइवे पर अब्दुल्लापुर दाहाना व गोहावर आदि में स्वागत किया गया।शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत गोहावर मंडल के गांव अब्दुलपुर दहना एवं श्रीराम संतोष गार्डन गोहावर में स्वगत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि गुरु रविदास जी का संदेश "मन चंगा तो कठौती में गंगा" सेवा, समरसता और सामाजिक सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करता है। कार्यक्रम में ई. कवीश राणा, नरेश भाटी, प्रवीण, सुरेश, गौरव, पुष्पेंद्र, शैलेंद्र, निशांत, रवि पाल, फतेह सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार, सत्य प्रकाश, शूरवीर, धर्मेंद्र, कपिल, राहुल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Maharajganj News: श्रद्धा व उत्साह से निकाली गई कलश वंदन यात्रा, जगह-जगह स्वागत
ये भी पढ़ें: गुरु रविदास जन्मस्थली की पावन मिट्टी लेकर सहारनपुर पहुंची कलश यात्रा, समरसता संकल्प का दिया संदेश
ये भी पढ़ें:नहटौर में कलश वंदन यात्रा स्वागत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News BJP Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।