गुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागत
गुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागतगुरु रविदास जन्मभूमि की पवित्र माटी कलश यात्रा का गोहावर में भव्य स्वागतगु
संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्मभूमि वाराणसी से निकली पवित्र माटी कलश यात्रा का मुरादाबाद हाइवे पर अब्दुल्लापुर दाहाना व गोहावर आदि में स्वागत किया गया।शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत गोहावर मंडल के गांव अब्दुलपुर दहना एवं श्रीराम संतोष गार्डन गोहावर में स्वगत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि गुरु रविदास जी का संदेश "मन चंगा तो कठौती में गंगा" सेवा, समरसता और सामाजिक सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करता है। कार्यक्रम में ई. कवीश राणा, नरेश भाटी, प्रवीण, सुरेश, गौरव, पुष्पेंद्र, शैलेंद्र, निशांत, रवि पाल, फतेह सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार, सत्य प्रकाश, शूरवीर, धर्मेंद्र, कपिल, राहुल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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