संत रविदास की जन्मस्थली से कलश में हजारीबाग लायी गयी मिट्टी
संत रविदास की जन्म स्थली बनारस से पवित्र मिट्टी युक्त कलश मंगलवार को हजारीबाग पहुंचा। भाजपा नेता जीतन राम ने कलश का स्वागत किया और रथ यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा का उद्देश्य सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देना है। हजारीबाग में संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी।
कटकमसांडी, प्रतिनिधि। संत रविदास की जन्म स्थली बनारस से पवित्र मिट्टी युक्त कलश मंगलवार को हजारीबाग पहुंचा । भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह कटकमदाग जिला परिषद सदस्य जीतन राम ने मंगलवार को रांची पहुंच कर सबसे पहले कलश लेकर पहुंचे लोगों का स्वागत किया ।इस दौरान उन्होंने रथ यात्रा का फूल-मालाओं से अभिनंदन किया और संत रविदास की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास के समरसता, समानता, सद्भाव और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पावन कलश यात्रा निकाली जा रही है।उन्होंने कहा कि यह यात्रा गांव-गांव पहुंचकर सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देगी।
उन्होंने बताया कि बनारस से लाया गया पवित्र कलश हजारीबाग के सभी मंडलों का भ्रमण करेगा। इस दौरान प्रमुख मंदिरों में धर्माचार्यों की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा पूरे प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी । हजारीबाग में भी जयंती समारोह के सफल आयोजन के लिए बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता महेंद्र राम सहित कई लोग शामिल थे।
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