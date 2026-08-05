उच्च शिक्षा सचिव से मिले छात्रसंघ अध्यक्ष
खटीमा के एचएनबी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी ने देहरादून में उच्च शिक्षा सचिव से मुलाकात की। उन्होंने महाविद्यालय के विकास के लिए 10 सूत्रीय मांग पत्र सीएम धामी को दिया था। सचिव ने बताया कि सीएम के निर्देश पर अधिकारियों को विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए कहा गया है।
खटीमा। एचएनबी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रोहित जोशी ने बुधवार को देहरादून में उच्च शिक्षा सचिव से मुलाकात की। इसके बाद सचिव ने महाविद्यालय के विकास कार्यों के प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंगलवार को छात्र संघ अध्यक्ष जोशी महाविद्यालय के विकास कार्यों के लिए दस सूत्रीय मांग पत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी को दिया था। जिस पर धामी ने मांगों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा सचिव को निर्देशित किया था। इस सिलसिले में छात्र संघ अध्यक्ष जोशी ने उच्च शिक्षा सचिव बीआर पुरुषोत्तम से से देहरादून में मिले।
सचिव ने छात्र संघ अध्यक्ष को बताया कि सीएम के निर्देश के बाद संबंधित अधिकारियों को महाविद्यालय के विकास कार्यों के लिए निर्देशित कर दिया गया है। आश्वासन दिया कि छात्रहित एवं महाविद्यालय के विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें