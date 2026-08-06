Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एचआईवी संक्रमण :  जिले में रोज मिल रहे तीन नए मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

पुन:प्रेषित एचआईवी संक्रमण :  जिले में रोज मिल रहे तीन नए मरीज - बीते साल हर माह औसतन  67 मरीज मिल रहे थे, इस वर्ष बढ़कर 91 हुए बरेली। वरिष्ठ संव

एचआईवी संक्रमण :  जिले में रोज मिल रहे तीन नए मरीज

स्क्रीनिंग तेज होने का असर कहें या लापरवाही की खामियाजा, जिले में एचआईवी संक्रमण की रफ्तार पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पूरे साल 806 नए एचआईवी संक्रमित मिले थे, जबकि वर्ष 2026 में जनवरी से जुलाई के बीच ही 640 नए मरीज सामने आ चुके हैं। यानी पहले जहां औसतन हर दिन दो नए संक्रमित मिलते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर तीन प्रतिदिन हो गई है। संक्रमण की रफ्तार करीब 50 प्रतिशत बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। जिले में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जागरूकता एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Faridabad News: एचआईवी, एड्स के मरीजों को बीके अस्पताल में ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा

गर्भवती महिलाएं

अस्पतालों में आने वाले संदिग्ध मरीजों के अलावा गर्भवती महिलाओं, टीबी मरीजों, हाई रिस्क ग्रुप और संक्रमित व्यक्ति के जीवनसाथी की नियमित जांच कराई जा रही है। वर्ष 2025 में जिले में हर माह औसतन 67 नए एचआईवी मरीज मिल रहे थे, जबकि इस वर्ष यह औसत बढ़कर 91 प्रति माह हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि केवल संक्रमण फैलने का संकेत नहीं है, बल्कि जांच का दायरा बढ़ने का भी परिणाम है। संक्रमित मरीजों के जीवनसाथी, एक ही इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों तथा अन्य हाई रिस्क समूहों की अधिक स्क्रीनिंग किए जाने से पहले छिपे हुए संक्रमित भी सामने आ रहे हैं।

गर्भवती महिलाओं की निगरानी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक मिले 640 नए संक्रमितों में 24 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इन महिलाओं को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में रखकर नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि समय पर उपचार और आवश्यक दवाएं देकर गर्भस्थ शिशु में संक्रमण का खतरा कम किया जा सके।

एचआईवी संक्रमण का प्रबंधन

विशेषज्ञों का कहना है कि एचआईवी अब भी एक गंभीर लेकिन नियंत्रित किया जा सकने वाला संक्रमण है। समय पर जांच और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) शुरू होने से संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है और संक्रमण के प्रसार को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण की आशंका हो तो बिना संकोच सरकारी केंद्र पर जांच करानी चाहिए, क्योंकि समय पर पहचान और इलाज ही संक्रमण को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Pregnancy Bareily Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।