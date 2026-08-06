पुन:प्रेषित एचआईवी संक्रमण : जिले में रोज मिल रहे तीन नए मरीज - बीते साल हर माह औसतन 67 मरीज मिल रहे थे, इस वर्ष बढ़कर 91 हुए बरेली। वरिष्ठ संव

स्क्रीनिंग तेज होने का असर कहें या लापरवाही की खामियाजा, जिले में एचआईवी संक्रमण की रफ्तार पिछले साल की तुलना में तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पूरे साल 806 नए एचआईवी संक्रमित मिले थे, जबकि वर्ष 2026 में जनवरी से जुलाई के बीच ही 640 नए मरीज सामने आ चुके हैं। यानी पहले जहां औसतन हर दिन दो नए संक्रमित मिलते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर तीन प्रतिदिन हो गई है। संक्रमण की रफ्तार करीब 50 प्रतिशत बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। जिले में एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला अस्पताल से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक जागरूकता एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है।

गर्भवती महिलाएं अस्पतालों में आने वाले संदिग्ध मरीजों के अलावा गर्भवती महिलाओं, टीबी मरीजों, हाई रिस्क ग्रुप और संक्रमित व्यक्ति के जीवनसाथी की नियमित जांच कराई जा रही है। वर्ष 2025 में जिले में हर माह औसतन 67 नए एचआईवी मरीज मिल रहे थे, जबकि इस वर्ष यह औसत बढ़कर 91 प्रति माह हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि केवल संक्रमण फैलने का संकेत नहीं है, बल्कि जांच का दायरा बढ़ने का भी परिणाम है। संक्रमित मरीजों के जीवनसाथी, एक ही इंजेक्शन से नशा करने वाले लोगों तथा अन्य हाई रिस्क समूहों की अधिक स्क्रीनिंग किए जाने से पहले छिपे हुए संक्रमित भी सामने आ रहे हैं।

गर्भवती महिलाओं की निगरानी स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक मिले 640 नए संक्रमितों में 24 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इन महिलाओं को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में रखकर नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि समय पर उपचार और आवश्यक दवाएं देकर गर्भस्थ शिशु में संक्रमण का खतरा कम किया जा सके।