युवाओं को एचआईवी एड्स जैसे गंभीर व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष पहल

- निजी व सरकारी विद्यालय व महाविद्यालय में पढ़ने वाले 13 से 17 वर्ष उम्र तक के बच्चों के बीच विभिन्न कला संबंधित प्रतियोगिता का करेगा आयोजन

लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। युवाओं में एचआईवी-एड्स एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी विषय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग त्रिस्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित करेगा।

प्रतियोगिता की तिथी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 18 अगस्त को किया जाएगा। इसके लिए एचआईवी-एड्स के नोडल पदाधिकारी, जिला पर्यवेक्षक एवं डीपीएम को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रतियोगिता के सफल संचालन का निर्देश दिया गया है। प्रतियोगिता में जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालय/ महाविद्याल में पढ़ने वाले 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। जिले के 50 चयनित शिक्षण संस्थान को इस प्रतियोगिता से जोड़ा जाएगा। हर संस्थान से एक छात्र एवं एक छात्रा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

प्रतियोगिता की प्रक्रिया जिला पर्यवेक्षक डॉ जेके लाल ने बताया प्रतियोगिता तीन चरण में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर पर सफल प्रतिभागी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर चयनित दो सदस्यीय टीम, जिसमें एक छात्र और एक छात्रा शामिल होंगे, राष्ट्रीय स्तर की रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त करेंगे। जिला स्तरीय क्विज में एचआईवी-एड्स, किशोर स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, खेलकूद, समसामयिक घटनाक्रम और सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता को रोचकता के लिए वैकल्पिक प्रश्न के साथ ऑडियो-विजुअल राउंड एवं चित्र पहचान पिक्चर आइडेंटिफिकेशन राउंड भी शामिल किया गया है।

प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार उन्होंने बताया कि इस पहल से किशोरों में एचआईवी-एड्स के प्रति सही जानकारी पहुंचेगी, भ्रांतियां दूर होंगी व स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार व्यवहार विकसित होगा। सभी चयनित शिक्षण संस्थान से निर्धारित समय पर प्रतिभागियों का चयन कर प्रतियोगिता में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील किया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र एवं जिला, राज्य व राष्ट्र स्तरीय स्तर पर सफलता पाने वाले प्रतिभागी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।