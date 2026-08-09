अज्ञात वाहन की टक्कर से कांवड़िया घायल
मीरगंज में हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों की बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अभिषेक कश्यप और सनी शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को बरेली अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचना दी।
मीरगंज। हाईवे पर शुक्रवार की रात पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों की बाइक में टक्कर मार दी। इससे अभिषेक कश्यप व सनी शर्मा निवासी हरदोई गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बरेली भेज दिया। पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना दी। दोनों कांवड़िए हरदोई से रात में कांवड़ देने बाइक से हरिद्वार जा रहे थे।
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