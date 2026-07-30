हिट एंड रन मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया
हरिद्वार,संवाददाता। हरिद्वार घूमने आए हिमाचल के युवक को हिट एंड रन के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स
हरिद्वार घूमने आए हिमाचल के युवक को हिट एंड रन के मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस फरार वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार प्रकाश चंद शर्मा निवासी चौपाल शिमला ने शिकायत पत्र देकर बताया कि उनका भतीजा हर्ष शर्मा पुत्र चंद्र मोहन शर्मा 28 जुलाई की रात को शिव मंदिर के सामने सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने हर्ष को टक्कर मार दी और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में हर्ष के सिर और छाती में गंभीर चोटें आईं।
हालत नाजुक होने पर पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। हर्ष का मोबाइल फोन भी गायब है। एसएचओ कुंदन सिंह राणा ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है।
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