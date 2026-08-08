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14 अगस्त को हरिद्वार में ऐतिहासिक होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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उत्तरांचल पंजाबी महासभा की जिला कार्यकारिणी बैठक में 14अगस्त को हरिद्वार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय “विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस”को कार्यक्रम

14 अगस्त को हरिद्वार में ऐतिहासिक होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

काशीपुर। उत्तरांचल पंजाबी महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक में 14 अगस्त को हरिद्वार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर मंथन किया गया। साथ ही काशीपुर समेत जिलेभर से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। शुक्रवार शाम एक प्रतिष्ठान में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष त्रिलोक अरोड़ा ने की। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त देश के इतिहास का ऐसा दर्दनाक अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

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