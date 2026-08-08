14 अगस्त को हरिद्वार में ऐतिहासिक होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
उत्तरांचल पंजाबी महासभा की जिला कार्यकारिणी बैठक में 14अगस्त को हरिद्वार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय “विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस”को कार्यक्रम
काशीपुर। उत्तरांचल पंजाबी महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक में 14 अगस्त को हरिद्वार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर मंथन किया गया। साथ ही काशीपुर समेत जिलेभर से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। शुक्रवार शाम एक प्रतिष्ठान में हुई बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष त्रिलोक अरोड़ा ने की। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त देश के इतिहास का ऐसा दर्दनाक अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें