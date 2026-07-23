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बमतुल बुखारा अमूल्य विरासत : वाइस एयर मार्शल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाहाबाद संग्रहालय में आजाद की जयंती पर ऐतिहासिक कॉल्ट पिस्तौल का प्रदर्शन किया गया। वाइस एयर मार्शल पीवीएस नारायण ने दीप प्रज्जवलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे संग्रहालय की महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक बताया। प्रदर्शनी का संयोजन डॉ. संजू मिश्रा ने किया।

बमतुल बुखारा अमूल्य विरासत : वाइस एयर मार्शल
बमतुल बुखारा अमूल्य विरासत : वाइस एयर मार्शल

इलाहाबाद संग्रहालय की पाक्षिक प्रदर्शनी शृंखला के अंतर्गत आजाद की जयंती पर उनकी ऐतिहासिक कॉल्ट पिस्तौल बमतुल बुखारा को प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि वाइस एयर मार्शल पीवीएस नारायण ने संग्रहालय की निदेशक व कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलित कर केंद्रीय कक्ष में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि यह पिस्तौल संग्रहालय में संरक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। संयोजन डॉ. संजू मिश्रा का रहा।

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