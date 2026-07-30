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बाबा अभयनाथ धाम : आस्था, इतिहास व सेवा का अद्भुत संगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बाबा अभयनाथ धाम (बुढ़वा महादेव) एक हजार साल पुराना धार्मिक स्थल है, जो सावन, महाशिवरात्रि और हर सोमवारी को श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहाँ मानव सेवा का भी कार्य होता है, जिसमें गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती है। इतिहास में इसका उल्लेख प्रसिद्ध साहित्यकारों ने किया है।

बाबा अभयनाथ धाम : आस्था, इतिहास व सेवा का अद्भुत संगम

‌‌सावन01 : हिलसा : बाबा अभयनाथ धाम : आस्था, इतिहास व सेवा का अद्भुत संगम हजार साल पुराना धाम के दर्शन से दूर होते हैं कष्ट, सावन में उमड़ा सैलाब 10वीं शताब्दी के इस ऐतिहासिक मंदिर का राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक में भी है जिक्र धार्मिक स्थल के साथ मानव सेवा का भी है केंद्र, गरीब कन्याओं का होता है विवाह फोटो: बाबा अभयनाथ - हिलसा का स्थित ऐतिहासिक बाबा अभयनाथ धाम (बुढ़वा महादेव) का मंदिर। हिलसा, निज प्रतिनिधि। अनुमंडल मुख्यालय, हिलसा स्थित एक हजार साल पुराना बाबा अभयनाथ धाम (बुढ़वा महादेव) सदियों से शिवभक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। सावन, महाशिवरात्रि और हर सोमवारी को यहां जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस बार सावन में यहां सूबे का सबसे बड़ा अखंड दीप प्रज्ज्वलन महोत्सव और महामृत्युंजय जाप का आयोजन किया जा रहा है।

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इतिहास में दर्ज है शिवालय का नाम:

दसवीं शताब्दी के इस प्राचीन शिवालय का इतिहास काफी समृद्ध है। मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा बताते हैं कि ब्रिटिश पुरातत्वविद लार्ड कनिंघम, साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन की रचना ‘वोल्गा से गंगा’ और डॉ. शत्रुघ्न की पुस्तक ‘सीढ़ियों से खंडहर तक’ में भी इस शिवधाम का जिक्र है। लंबे समय तक उपेक्षा का दंश झेलने के बाद साल 2013 में तत्कालीन एसडीओ चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की पहल पर जनसहयोग से इसका भव्य जीर्णोद्धार हुआ। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण कर इसे एक नई पहचान दी।

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मानव सेवा की अनूठी मिसाल:

यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव सेवा का बड़ा केंद्र भी है। हिलसा-नूरसराय मार्ग पर डोर नदी के तट पर स्थित इस मंदिर परिसर में शिव सरोवर, कैलाश पर्वत की प्रतिकृति और कई देवी-देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। यहां बने दो मंजिला विवाह मंडप में गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती है। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए अतिथिशाला, यज्ञशाला और एक समृद्ध आध्यात्मिक पुस्तकालय भी मौजूद है।

दर्शन-पूजा के लिए बेहतर व्यवस्था:

मंदिर के पुजारी पं. दिलीप भारती ने बताया कि सावन, नागपंचमी और महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने पेयजल, सुरक्षा और कतारबद्ध दर्शन की पुख्ता व्यवस्था की है। पटना, बिहारशरीफ, राजगीर और जहानाबाद से सड़क मार्ग या फतुहा-इस्लामपुर रेलखंड के जरिए भक्त आसानी से यहां हाजिरी लगाने पहुंच सकते हैं।

पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा अभयनाथ धाम का पुराना इतिहास क्या है?
बाबा अभयनाथ धाम का इतिहास दसवीं शताब्दी का है और इसे ब्रिटिश पुरातत्वविद लार्ड कनिंघम, साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन और डॉ. शत्रुघ्न ने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है।
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