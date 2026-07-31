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जिले में पहुंची समरसता कलश एवं रथ यात्रा का हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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- संत शिरोमणि गुरु रविदास के संदेश को आत्मसात करने का लिया संकल्प राज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पावन जन्मस्थली वाराणसी (सीर गोवर्धनपुर) से

जिले में पहुंची समरसता कलश एवं रथ यात्रा का हुआ स्वागत

मऊ, संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी पावन जन्मस्थली वाराणसी (सीर गोवर्धनपुर) से निकाली गई समरसता कलश एवं रथ यात्रा का शुक्रवार को मऊ जनपद में ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा के आगमन को लेकर जिले भर में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के समरसता, प्रेम, समानता और मानव कल्याण के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। आयोजन समिति के अनुसार, रथ यात्रा अपराह्न तीन बजे मऊ शहर के प्रवेश द्वार बढुवा गोदाम तिमुहानी पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों ने पुष्पवर्षा, जयघोष और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ यात्रा का भव्य अभिनंदन किया।

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समरसता का संदेश लेकर हर वर्ग तक पहुंची यात्रा मऊ जनपद में प्रवेश के बाद रथ यात्रा ने जिले के विभिन्न मंडलों, संत गुरु रविदास जी के प्रमुख मंदिरों, दलित बस्तियों एवं अन्य सामाजिक स्थलों का भ्रमण किया। यात्रा के माध्यम से समाज में समरसता और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जीवन समरसता, समानता और सामाजिक न्याय का प्रेरणास्रोत है। मुन्ना दुबे ने कहा कि संत रविदास जी ने जाति-पांति से ऊपर उठकर मानवता और भाईचारे का संदेश दिया। इंद्रदेव भारती ने कहा कि गुरु रविदास जी का संदेश केवल एक समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। रथ यात्रा के स्वागत एवं दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, संजय पाण्डेय, सचिंद्र सिंह, राघवेंद्र राय शर्मा, कृष्णकांत राय, रामशरण चौहान, रमेश दुबे, संजय मौर्य, सुनील दुबे, सुधीर सोनकर, संगीता द्विवेदी, यशपाल सिंह आदि भारी संख्या मे श्रद्धालू उपस्थित रहे।--------------------------

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