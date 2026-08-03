जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। पहसारा पश्चिम गांव में युवा उपाध्यक्ष मृणाल कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मृणाल ने कहा कि यह जीत जाति-धर्म से ऊपर उठकर विकास और नए विकल्प का चयन है, जबकि अमित कुमार ने इसे बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत बताया।
नावकोठी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत पर पहसारा पश्चिम गांव में जनसुराज के जिला युवा उपाध्यक्ष मृणाल कुमार उर्फ भोला सिंह के नेतृत्व में स्थानीय युवाओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाया, आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर बधाई दी। मृणाल ने कहा कि बांकीपुर की जनता ने जाति-धर्म से ऊपर उठकर विकास और नए विकल्प को चुना है। इधर, विष्णुपुर में अमित कुमार ने कहा कि यह जीत बिहार की राजनीति में बदलाव के नए युग की शुरुआत है। इससे पूरे बेगूसराय के युवाओं में उत्साह है।
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