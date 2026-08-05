बिहार की दिशा तय करेगी जीत : डॉ. शोएब
दरभंगा के जन सुराज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव डॉ. शोएब अहमद खान ने बांकीपुर की जीत को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बिहार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ जनता ने विकास और रोजगार के लिए अपनी आवाज उठाई है। यह जनादेश बिहार की राजनीति का दिशासूचक है।
दरभंगा। जन सुराज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉ. शोएब अहमद खान ने बांकीपुर समेत पूरे बिहार की जनता को बधाई देते हुए इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि बिहार के बेहतर भविष्य और बदलाव की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ है। बिहार के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि वे अब विकास, रोजगार और बेहतर व्यवस्था के साथ खड़े हैं। जनता का यह जनादेश बिहार की राजनीति और आने वाले कल की दिशा तय करेगा।
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