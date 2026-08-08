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खेल : रक्षिता को हरा अश्मिता फाइनल में, इतिहास रचने की दहलीज पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर के सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यदि वह फाइनल जीतती हैं, तो वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनेंगी। यह इस साल एकल बीडब्ल्यूएफ खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला हैं।

खेल : रक्षिता को हरा अश्मिता फाइनल में, इतिहास रचने की दहलीज पर

कोरिया मास्टर्स : बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर के मुकाबले के सेमीफाइनल में हमवतन रामराज को हराया, खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनने से बस एक जीत दूर रक्षिता को हरा अश्मिता फाइनल में, इतिहास रचने की दहलीज पर

इस साल खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय बनेंगी

अश्मिता की उपलब्धि

कोरिया मास्टर्स के फाइनल में जीत के साथ ही वह इस साल एकल बीडब्ल्यूएफ खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बन जाएंगी। उनसे पहले ताइपे ओपन में तन्वी शर्मा, जापान ओपन में पीवी सिंधु और थाईलैंड मास्टर्स में देविका सिहाग ने यह उपलब्धि हासिल की है।

सेमीफाइनल का प्रदर्शन

आसन (दक्षिण कोरिया), एजेंसी। युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में इतिहास बनाने से बस एक कदम की दूरी पर हैं। उन्होंने शनिवार को आसन यी सन-सिन जम्निेजियम में इस बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंट शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में जोरदार जीत दर्ज की।

तीन गेम में जीतीं : 26 वर्षीय भारतीय चालिहा ने अपने दमदार और सटीक स्मैशों के दम पर हमवतन रक्षिता श्री संतोष रामराज को 21-13, 16-21, 21-13 से शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व रैंकिंग में 50वें स्थान पर काबिज चालिहा अब खिताब के लिए चीन की हान कियान शी से भिड़ेंगी।

चालिहा अगर खिताब जीतने में सफल रहीं तो वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी (पुरुष या महिला) होंगी। उनसे पहले किसी भी भारतीय को यह कामयाबी नहीं मिली है। तीन महीने चोट के कारण कोर्ट से बाहर रहीं चालिहा इससे पहले जून में मकाऊ ओपन के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थीं।

दूसरे सेमीफाइनल में मुकाबला

शी कड़े मुकाबले में जीतीं : दूसरे सेमीफाइनल में विश्व रैंकिंग में 35वें स्थान पर काबिज चौथी वरीयता प्राप्त कियान शी ने एक घंटे पांच मिनट चले मैच में 22-20, 18-21, 21-14 से जीत हासिल की। शी मौजूदा जर्मन ओपन चैंपियन हैं। दुनिया की 22वें नंबर की चालिहा ने क्वार्टर फाइनल में जापान की हिना अकेची को हराया था। दूसरी ओर, दुनिया की 49वें नंबर की खिलाड़ी रक्षिता ने क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा को हराया था।

आक्रामक शुरुआत : चालिहा ने आक्रामक शुरुआत से पहले ही गेम में 6-2 की बढ़त बना ली। पिर लगातार पांच अंक हासिल कर 13-6 की बढ़त बनाई और अंत में गेम अपने नाम करने में देर नहीं लगाई। हैदराबाद की रहने वाली रक्षिता ने हालांकि दूसरे गेम में वापसी की। उन्होंने आखिर तक बढ़त बनाए रखी और मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। चालिहा ने तीसरे गेम में करारे स्मैश और बेसलाइन पर बेहतरीन खेल के दम पर जल्दी ही 9-1 की बढ़त बना ली। इस बीच रक्षिता ने कुछ गलतियां की जिसका चालिहा ने पूरा फायदा उठाया। चालिहा ने आखिर में नौ मैच प्वाइंट हासिल किए और दो मौके गंवाने के बाद मैच अपने नाम कर दिया।

सामान्य प्रश्न

अश्मिता चालिहा ने किस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल जीता?
अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल जीता।
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