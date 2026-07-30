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नीट पेपर लीक के खिलाफ जीत पर आइसा-आरवाईए ने मनाया संकल्प दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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बक्सर में नीट पेपर लीक के खिलाफ ऐतिहासिक छात्र-युवा आंदोलन की जीत का जश्न मनाया गया। आईसा और आरवाईए ने यह संकल्प दिवस मनाते हुए शहीद पार्क से मार्च निकाला और अम्बेडकर चौक पर सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

नीट पेपर लीक के खिलाफ जीत पर आइसा-आरवाईए ने मनाया संकल्प दिवस

बक्सर, हमारे संवाददाता। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र-युवा आंदोलन की ऐतिहासिक जीत आइसा व आरवाईए ने गुरुवार को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शहर के शहीद पार्क कावलदह पोखर से मार्च निकला। जो अम्बेडकर चौक पर सभा कर कार्यक्रम को समाप्त हुआ । इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा-परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष हमारा तेज रहेगा। भाजपा सरकार अपने किए गए वादे से हमेशा मुकरती रही है। इसके लिए प्रशासन पर जरूरी दवाब बनाए रखना होगा। कार्यकर्ताओ ने पालीगंज विधायक संदीप सौरभ के ऊपर नीट आंदोलन के दौरान भाजपाई साजिश के तहत कराया गया मुकदमा वापस लेने की मांग की।

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कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओमजी, धर्मेन्द्र यादव, राजदेव सिंह, अखिलेश ठाकुर, ललन राम, कन्हैया पासवान, अरविंद यादव, रिंकू कुरैशी, महफूज, कुश भगवान, अभय पांडे, पूजा कुमारी, संध्या कुमारी, शिवजी राय, ऊषा देवी, शंकर कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

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