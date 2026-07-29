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लोको दरगाह पर कुल शरीफ में उमड़े जायरीन, टेका माथा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फर्रुखाबाद कन्नौज
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फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक दरगाह शाहबुद्दीन औलिया के 266वें सालाना उर्स के दूसरे दिन पहला कुल शरीफ आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए, जिन्होंने दरगाह पर चादर पोशी की। उर्स की शुरुआत कुरान ख्वानी से हुई, उसके बाद नातिया मुशायरा और महफ़िल ए क़व्वाली भी आयोजित की गई।

लोको दरगाह पर कुल शरीफ में उमड़े जायरीन, टेका माथा

फर्रुखाबाद, संवाददाता। लोको स्थित ऐतिहासिक दरगाह शाहबुद्दीन औलिया के 266 वें सालाना उर्स के दूसरे दिन पहला कुल शरीफ हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। जायरीनों ने दरगाह पर पहुंच गुलपोशी चादर पोशी करते हुए माथा टेका। ऐतिहासिक दरगाह के उर्स का आगाज मंगलवार को कुरान ख्वानी के साथ हुआ था। इसके बाद रात में नातिया मुशायरा का एहतमाम किया गया। बुधवार को दरगाह पर पंजाब की दरगाह इमामे रब्बानी मुजद्दिद अलिफसानी शेख़ अहमद फारूकी सरहिंद का कुल शरीफ हुआ। देर रात दरगाह पर महफ़िल ए क़व्वाली की महफिल सजी। दूसरा कुल शरीफ हज़रत शाह शमसुद्दीन का हुआ। सज्जादानशीन शाह मुहम्मद वसीम मियां ने कुल शरीफ बाद शहर व मिल्क में तरक्की की दुआ कराई।

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