लोको दरगाह पर कुल शरीफ में उमड़े जायरीन, टेका माथा
फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक दरगाह शाहबुद्दीन औलिया के 266वें सालाना उर्स के दूसरे दिन पहला कुल शरीफ आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए, जिन्होंने दरगाह पर चादर पोशी की। उर्स की शुरुआत कुरान ख्वानी से हुई, उसके बाद नातिया मुशायरा और महफ़िल ए क़व्वाली भी आयोजित की गई।
फर्रुखाबाद, संवाददाता। लोको स्थित ऐतिहासिक दरगाह शाहबुद्दीन औलिया के 266 वें सालाना उर्स के दूसरे दिन पहला कुल शरीफ हुआ। जिसमें बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। जायरीनों ने दरगाह पर पहुंच गुलपोशी चादर पोशी करते हुए माथा टेका। ऐतिहासिक दरगाह के उर्स का आगाज मंगलवार को कुरान ख्वानी के साथ हुआ था। इसके बाद रात में नातिया मुशायरा का एहतमाम किया गया। बुधवार को दरगाह पर पंजाब की दरगाह इमामे रब्बानी मुजद्दिद अलिफसानी शेख़ अहमद फारूकी सरहिंद का कुल शरीफ हुआ। देर रात दरगाह पर महफ़िल ए क़व्वाली की महफिल सजी। दूसरा कुल शरीफ हज़रत शाह शमसुद्दीन का हुआ। सज्जादानशीन शाह मुहम्मद वसीम मियां ने कुल शरीफ बाद शहर व मिल्क में तरक्की की दुआ कराई।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें