तिरंगा यात्रा की सफलता को पालिकाध्यक्ष ने किया जनसंपर्क
तिरंगा यात्रा की सफलता को पालिकाध्यक्ष ने किया जनसंपर्कतिरंगा यात्रा की सफलता को पालिकाध्यक्ष ने किया जनसंपर्कतिरंगा यात्रा की सफलता को पालिकाध्यक
आज 12 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को मुरादाबाद रोड से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। मंगलवार को इसी क्रम में नगरपालिका अध्यक्ष डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को नगर में बैठक कर व्यापारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों से जनसंपर्क किया। वहीं, ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान की ओर से नगर में बैनर आदि लगाए गए हैं। पालिकाध्यक्ष डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आमजन में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है।
उन्होंने नागरिकों एवं व्यापारियों से 12 अगस्त को अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने तथा यात्रा का स्वागत करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान व्यापारियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने यात्रा की सफलता के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा के रूट को लेकर भी आवश्यक चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी, सभासद ऋषभदेव शर्मा राजा, व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष संजीव जोशी आदि मौजूद रहे।
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