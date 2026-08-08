तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं, सर्वसमाज को जोड़ें : विनोद राय
गोरखपुर में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने तिरंगा यात्रा की तैयारी बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शामिल होना सौभाग्य की बात है। 10 अगस्त को रानी लक्ष्मीबाई पार्क से शुरू होने वाली यह यात्रा रेलवे स्टेशन पर समाप्त होगी। सभी नागरिकों से अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की गई है।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने शनिवार को रानीडीहा स्थित भाजपा कार्यालय में तिरंगा यात्रा की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शामिल होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटना होगा। तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। इसे जन-जन का अभियान बनाते हुए सर्वसमाज की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विनोद राय ने बताया कि 10 अगस्त को गोरखपुर जिला एवं महानगर की संयुक्त तिरंगा यात्रा नगर निगम परिसर स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क से सुबह 10:30 बजे शुरू होगी।
यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन स्थित महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी ने जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक नागरिकों को यात्रा में शामिल कराने की अपील की। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष एवं अभियान संयोजक मनोज कुमार शुक्ल ने किया। अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, खजनी विधायक श्रीराम चौहान, कैम्पियरगंज विधायक फतेहबहादुर सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ल, पूर्व विधायक शीतल पाण्डेय, सन्त प्रसाद, सन्तराज यादव, मार्कण्डेय राय, अशोक सिंह, युधिष्ठिर सिंह, गुलाबर्ध्वज उर्फ महन्त सिंह, विजय शंकर यादव सहित प्रमुख जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी उपस्थित थे।
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