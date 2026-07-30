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लोक परीक्षा संशोधन विधेयक छात्रों के हित में ऐतिहासिक कदम : सीग्रीवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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सीवान, एक संवाददाता। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026 को छात्र हित में ऐतिहासिक कदम बताया। विधेयक में सॉल्वर गैंग के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन बताया और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक छात्रों के हित में ऐतिहासिक कदम : सीग्रीवाल

सीवान, एक संवाददाता। महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे छात्र हित में ऐतिहासिक कदम बताया है।

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विधेयक में किए गए प्रावधान

प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि इस विधेयक में सॉल्वर गैंग और परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होगी और भविष्य में परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

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विपक्ष पर आरोप

सांसद ने कहा कि लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यहीन, अतार्किक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उनका कहना था कि विपक्ष का रवैया छात्रों के हितों पर केंद्रित न होकर केवल राजनीति तक सीमित रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्र हित में लिए गए निर्णयों का विपक्ष अनावश्यक विरोध कर रहा है।

प्रधानमंत्री का आभार

सीग्रीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा संबंधित केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संशोधित कानून छात्रों की मेहनत, ज्ञान और योग्यता के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस कानून से सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता और मजबूत होगी।

सामान्य प्रश्न

भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने किस विधेयक को पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की?
भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 को पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
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