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किशनगंज: ठाकुरगंज में पहली बार गूंजेगा दीदी मां साध्वी ऋतंभरा का आध्यात्मिक संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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ठाकुरगंज में 9 अगस्त को पहली बार पद्मभूषण दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा का आगमन होगा। गांधी मैदान में उनके दिव्य दर्शन एवं आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन होगा। हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और आयोजन समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य किया है।

किशनगंज: ठाकुरगंज में पहली बार गूंजेगा दीदी मां साध्वी ऋतंभरा का आध्यात्मिक संदेश

ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सीमांचल की धार्मिक गतिविधियों में 9 अगस्त का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। पहली बार पद्मभूषण दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा ठाकुरगंज पहुंचेंगी। नगर के गांधी मैदान में उनके दिव्य दर्शन एवं आध्यात्मिक प्रवचन का भव्य आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर नगर से लेकर सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन की पूरी जिम्मेदारी सूरजापुरी विकास मोर्चा के अध्यक्ष ताराचंद धनुका के नेतृत्व में निभाई जा रही है। वे प्रतिदिन ठाकुरगंज के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आयोजन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है। दोनों टीमों के साथ अलग-अलग बैठक कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत, मंच व्यवस्था, अनुशासन, पार्किंग, सेवा कार्य और भीड़ प्रबंधन सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से रणनीति बनाई जा रही है。

कार्यक्रम की तैयारियाँ

आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, उत्तर बंगाल तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए गांधी मैदान में विशाल पंडाल, बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पार्किंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

महिला श्रद्धालुओं की सुविधा

महिला श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक बंगला परिसर में महिला स्वयंसेवकों की विशेष बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं के स्वागत, बैठने की व्यवस्था, अनुशासन और सेवा कार्यों की जिम्मेदारियां तय की गईं। स्वयंसेवकों से अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने की अपील की गई।

प्रशासन की सतर्कता

इधर, कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। ठाकुरगंज थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, रूट डायवर्जन और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सभी से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।

आयोजन समिति का मानना है कि दीदी माँ के प्रवचन से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक चेतना के साथ भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों का संदेश मिलेगा। यदि अनुमान के अनुरूप श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है तो यह आयोजन सीमांचल के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में अपनी अलग पहचान बनाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

9 अगस्त को ठाकुरगंज में कौन सा आयोजन होगा?
9 अगस्त को ठाकुरगंज में पद्मभूषण दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा का दिव्य दर्शन एवं आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन होगा।
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